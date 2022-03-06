Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал три очка в прошедшем матче НХЛ против «Сиэтл Кракен» (5:2). Новые баллы позволили ему приблизиться к Бретту Халлу в рейтинге лучших бомбардиров.

Капитан столичной команды набрал свое 1388-е (764+624) очко в 1252 матчах регулярных чемпионатов за всю карьеру. Он располагается на 24-м месте в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории.

Его оппонент по таблице и экс-хоккеист пока держится на 23-й строчке с 1391 очком. Лучшим бомбардиром в истории НХЛ остается Уэйн Гретцки (2857).

Кроме того, Овечкин находится в двух шайбах от Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ.