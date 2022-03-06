Американский боец ММА Колби Ковингтон одержал победу над Хорхе Масвидалем на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе (США). Решение было принято судьями единогласно.

Ковингтон одержал победил в 17-й раз в карьере, также у него есть три поражения. Масвидаль пройиграл в 16-й раз при 35 победах.

В другом матче главного карда встретились представитель Молдавии Сергей Спивак и американец Грег Харди. Поединок завершился в первом раунде после технического нокаута у представителя Северной Америки. Для Спивака эта победа стала 14-й в карьере при трех поражениях.

Во встрече андеркарда схватку провели Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и американец Брайан Келлехер. Представитель России применил удушающий прием в первом раунде. Нурмагомедов стал победителм в 14-й раз с двумя поражениями.