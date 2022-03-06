Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершил матч против «Сиэтл Кракен» (5:2) в статусе лучшего игрока встречи в регулярном чемпионате НХЛ.

Он отметился двумя ассистами и одним голом, став самым результативным, среди тех, кто выходил на лед.

Вторая звезда матча признан нападающий и напарник россиянина по команде Том Уилсон, на его счету гол и результативная передача. В тройке лучших еще появился Конор Шири с дублем.

В активе Овечкина уже 68 (34+34) очков за все игры текущего сезона. За всю карьеру в НХЛ представитель России заработал 1388 (764+624) очков в 1252 матчах.

Форвард также приблизился к Бретту Халлу в рейтинге лучших бомбардиров.