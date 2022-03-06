Олимпийские чемпионы Пекина-2022 Александр Большунов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин стартуют на Деминском лыжном марафоне в Рыбинске (Ярославская область). Кроме действующих спортсменов, в гонке примут участие любители и экс-атлеты.

Дистанция в 50 километров запланирована как для мужчин, так и для женщин. Старт мероприятия запланирован на 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна здесь.

Среди участников марафона также оказались биатлонист Карим Халили и экс-лыжники Никита Крюков, Алексей Петухов, Николай Морило.

Напомним, сегодня, 6 марта, на этапе Кубка мира в Норвегии тоже состоится марафонская гонка. Однако российские спортсмены пропускают это событие из-за санкций FIS.

Накануне, Наталья Непряева стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».