Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Министерство спорта России договорились о проведении совместного старта. Ожидается, что будут организованы всероссийские соревнований «Олимпийцы России».

Старты запланированы с 16 по 20 марта в Кировской области.

«ФЛГР сообщает, что в связи введенными санкционными ограничениями по участию российских лыжников-гонщиков в международных соревнованиях, совместно с Минспортом России было принято решение о проведении всероссийских соревнований», – сказано в заявлении пресс-службы ФЛГР.

В программу турнира войдут спринты классическим и свободным стилем, гонки на 10 и 15 км свободным стилем у женщин и мужчин, а также гонки преследования на 10 и 15 км классикой.

Напомним, отечественные спортсмены находятся под санкциями FIS из-за конфликта России и Украины.