Призер Олимпийских Игр, шведская лыжница Эбба Андерссон высказалась о победе россиянки Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира в сезоне 2021/22.

Чемпионка досрочно завоевала титул, несмотря на пропуск последних этапов. Непряева не была к ним допусщена после санкций FIS. Ее преимущество перед Андерссон составляет 241 балл, но шведка уже не догонит ее в оставшихся дисциплинах.

«Я чувствую, что это справедливо, если вспомнить, какой сильный сезон она провела», – приводит слова Андерссон SVT.

Сегодня, 6 марта, Наталья Непряева принимает участие в Деминском марафоне на 50 километров в Рыбинске (Ярославская область). Гонка стартовала в 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция доступка по ссылке здесь.