Баскетбольный клуб «Зенит» официально представил нового форварда из США Аарона Карвера. Известно, что подписанный контракт будет действителен до конца сезона.

По информации пресс-службы петербургской команды, он может дебютировать в составе сегодня, 6 марта. Домашняя игра против пермской «Пармы» стартует в 19:00 по московскому времени. Американский форвард будет выступать под 13-м номером.

После переезда из США, в прошлом сезоне, Аарон строил карьеру в европейском баскетболе, выступая в словенской Премьер-лиге KZS за «Хопси Ползела». В 2021 году он принимал участие в матчах Суперлиги за «Новосибирск».

Ранее «Зенит» подписал трех российских игроков Виталия Фридзона, Сергея Моню и Егора Вяльцева.