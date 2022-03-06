Сегодня, 6 марта, продолжится серия матчей СКА в плей-офф против минского «Динамо». Петербуржцы будут бороться на выезде за третью победу в 17:10 по московскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на сайте СКА по ссылке здесь.

В первом матче армейцы разгромили соперников еще во втором периоде. Именно в эту двадцатиминутку они забросили семь шайб. В итоге первый матч серии завершился со счетом 8:3 в пользу хозяев. Две встречи принимал Санкт-Петербург.

Во втором матче преимущество сохранилось за российской командой, но игра была менее результативной (3:1).

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ в этом сезоне завершился досрочно из-за коронавируса. В первом раунде плей-офф команды сыграют до четырех побед.