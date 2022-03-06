Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов опубликовал в социальной сети забавный видеоролик с зарядкой. Самый титулованный российский лыжник выполнял упражнения под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».

Видео появилось на странице спортсмена в Instagram. Музыке соответствует внешний вид Большунова: он одет в советский лыжный костюм.

Сегодня, 6 марта, лыжник принимает участие в Деминском марафоне на дистанции 50 километров. Он был вынужден пропустить эту дисциплину на норвежском этапе Кубка мира из-за санкций FIS.

Однако ранее именно в марафоне Большунов выиграл олимпийское золото на Играх-2022 в Пекине. Тогда он финишировал первым, но маршрут был сокращен до 28,4 км из-за неудовлетворительных погодных условий.