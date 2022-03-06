Призер Олимпиады-2018, четырехкратный чемпион мира, норвежец Ярль Магнус Рийбер выиграл золото на домашнем этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло.

Спортсмен показал лучший результат на трамплине и в гонке на 10 километров. Второе место занял австриец Йоханнес Лампартер, он проиграл около 54 секунд. В тройку призеров вошел еще один норвежец Йенс Люрос Офтебру, уступивший более минуты.

Напомним, Рийбер провалился на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сначала он просидел две недели в изоляторе из-за выявленного коронавируса, а затем ошибся на дистации, свернув в неправильный коридор. В итоге он не смог защитить свое действующее звание чемпиона и остался только восьмым.