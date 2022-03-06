Трехкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов стал победителем Деминского марафона в Рыбинске (Ярославская область). Он финишировал первым на дистанции 50 километров.

В гонке свободным стилем стал представитель сборной России Глеб Ретивых. В этом сезоне он пропустил Олимпийские Игры из-за неудачи в отборе. В тройку также вошел двукратный победитель Универсиады Рауль Шакирзянов. Четвертым был призер Олимпиады-2022 в мужской биатлонной эстафете Карим Халили.

В женском зачете победу одержала Наталья Непряева.

Напомним, в этот же день в Осло (Норвегия) состоится марафон классическим стилем на этапе Кубка мира. Российские спортсмены пропустят последние международные старты из-за санкций FIS и закончат сезон на местных соревнованиях.