Олимпийская чемпионка-2022 в эстафетной гонке, российская лыжница Наталья Непряева финишировала первой среди женщин на Деминском марафоне на 50 километров свободным стилем.

Серебро выиграла победительница Универсиады Екатерина Смирнова. Третье место заняла представительница основной сборной Мария Истомина.

Среди мужчин первым стал Александр Большунов, вторым – Глеб Ретивых, третьим – Рауль Шакирзянов. Биатлонист Карим Халили финишировал в шаге от подиума.

В сезонек 2021/22 Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». Она не выступит на оставшихся международных соревнованиях, но ее отрыв позволит сохранить трофей.

Напомним, россияне не могут выступить на оставшихся этапах Кубка мира его из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).