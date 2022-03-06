Чемпионка Олимпиады-2022, российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на победу в 50-километровом Деминском марафоне, а также рассказала, что чувствовала после заочного завоевания «Большого Хрустального глобуса».

Спортсменка пропустит оставшиеся старты этапов Кубка мира из-за санкций FIS. Однако преимущество Непряевой позволило взять титул досрочно.

«Очень классно, здесь праздник просто – особенно после возвращения из Норвегии. Сразу решила здесь стартовать. На самом деле немножко, конечно, подгадили мне. Не было такого ощущения победы, которое должно быть, наверное. Но удовлетворение есть – сезоном, проделанной работой», – заявила Непряева в эфире Матч ТВ.

Лыжница добавила, что далее будет стартовать в Кирово-Чепецке, затем планирует выступить на чемпионате России.