Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин начал переговоры со своим предыдущим клубом – «Ростовом». Ожидается, что наставник снова сможет совмещать две должности.

По информации Чемпионата со ссылкой на источник, специалист может вернуться на прежнее место работы, если сможет договориться с действующим руководством «Ростова».

Карпин тренировал команду с 2017 по 2021 год, затем пытался параллельно руководить национальной командой. После недолгого периода совмещения он выбрал работу в сборной России.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров после отказа других сборных проводить совместные матчи. Известно, что РФС уже отправил иск в CAS.