Пресс-служба ЦСКА рассказала о самочувствии защитника команды Марио Фернандеса. Накануне он сломал нос в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода» (1:0).

В прошедшей игре он провел на поле 84 минуты и не отметился результативными действиями.

По информации источника, футболист прошел дополнительное обследование. Ему не потребуется длительное лечение, так как врачи не выявили серьезных повреждений.

Пока Фернандес находится под контролем медицинского персонала ЦСКА. Сроки восстановления игрока будут известны после оценки динамики состояния в течение двух-трех дней.

Напомним, Фернандес разбил нос после столкновения с защитником «Нижнего Новгорода» Иброгимхалилом Юлдошевым в верховой борьбе.

Отметим, ЦСКА выиграл три матча подряд в РПЛ и Кубке страны.