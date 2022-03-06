Призер Олимпиады-2022 в эстафете, российский биатлонист Карим Халили поделился впечатлениями после финиша на Деминском лыжном марафоне. Спортсмен занял четвертое место в гонке на 50 км свободным стилем в Рыбинске.

Халили и сборная России по биатлону досрочно завершили международный сезон из-за собственного отказа от выступлений под нейтральным флагом без государственной символики.

«Классное мероприятие, классная гонка, хорошие соперники, хорошая погода, много болельщиков. Получилась зрелищная борьба за второе-третье место. Много людей было на финишном спуске», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Золотую медаль в марафоне взял трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, серебро выиграл член сборной Глеб Ретивых, бронзу завоевал победитель Универсиады Рауль Шакирзянов.