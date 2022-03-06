Четырехкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Терезе Йохауг назвала имя своей перспективной «сменщицы». Она уверена, что именно шведка Йонна Сундлинг сможет взять «Большой Хрустальный Глобус» в следующих сезонах.

На марафоне в Холменколлене (Норвегия) будущая королева лыж заняла третье место. Отметим, что она уже является чемпионкой Олимпиады и мировых первенств.

«Верю, что Йонна может побороться за «Большой хрустальный глобус» в следующем сезоне. С её результатами в спринте она сделала большой шаг вперёд и в дистанционных гонках. Она может стать новой королевой лыж», — цитирует Йохауг Aftonbladet.

Напомним, что Йохауг завоевала золота марафона в Хольменколлене и завершила профессиональную карьеру.