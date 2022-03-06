Московский «Локомотив» повел в счете в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против «Химок». К концу первого тайма железнодорожники вышли вперед, благодаря голу нового форварда Вилсона Изидора.

Отметим, что забитый мяч стал первым для экс-игрока «Монако» в составе «Локомотива». Футболист перешел в российский клуб в последнее зимнее трансферное окно.

Счет в матче был открыт на шестой минуте после точного удара Дидье Ламкель Зе с передачи Дениса Глушакова. Спустя две минуты счет сравнял Гирано Керк, ему ассистировал Дмитрий Баринов. На счету полузащитника уже две результативные передачи за эту встречу, так как поучаствовал в обоих голах.

«Локомотив» пока идет седьмым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» располагаются на самой нижней строчке.