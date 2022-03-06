Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после завершения Деминского марафона рассказал о самочувствии, тактике в 50-километровой гонке и планах на будущие старты.

Спортсмен выиграл эту дистанцию с новым рекордом трассы 1 час 43 минуты 58 секунд.

По его словам, еще осталось много сил, он был готов пробежать еще дополнительный круг. Большунов отметил, что его расстроил пропуск марафона в Холменколлене, который он собирался выиграть.

«Тактика на гонку? На первом круге говорил ребятам, чтобы поработали, меняя друг друга. На втором круге было много круговых, что начались «шахматы». Не знаю, где еще буду стартовать, но на чемпионате России в Сыктывкаре точно», — сказал Большунов в эфире телеканала Матч ТВ.

Напомним, российские спортсмены не могут выступать на международных стартах из-за санкций FIS.