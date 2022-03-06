Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что рассчитывает на скорое возвращение в общую группу железнодорожников и пребывание на полноценных тренировках.

Ранее он находился на лечении в Германии, где проходил реабилитацию после травмы сухожилия. Повреждение хавбек получил в январе 2021 года.

«Скоро вернусь в общую группу. Сам уже дождаться не могу. Как брат? Нормально. Несмотря на поражение, команда выглядела достойно. Я рад за него!», — приводит слова Миранчука «Спорт-экспресс».

Изначально футболист продолжал играть с травмой, но только в октябре 2021 года отправился на лечение.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах «Локомотива» и сделал одну результативную передачу.