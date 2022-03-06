Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла золото на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Спортсменка финишировала первой в гонке преследования с двумя промахами.

Отметим, что она неудачно проводила текущий сезон. Пока Экхофф находится во втором десятке общего зачета Кубка мира. В этом рейтинге лидирует ее соотечественница Марте Олсбю Ройселанн.

Серебро в прошедшем пасьюте взята итальянка Доротея Вирер, она не допустила ни одной ошибки на огневых рубежах. Дениз Херрман из Германии завоевала бронзу с тремя ошибками на стрельбе.

Российские биатлонисты не участвовали в гонке из-за собственного отказа выступать на этапах Кубка мира без флага и национальной символики.