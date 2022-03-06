Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов выйдет в стартовом составе швейцарской команды. Он появится на поле с первых минут в матче против «Лугано» в национальном чемпионате.

Игра начнется сегодня, 6 марта, в 16:15 по московскому времени.

В матче 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Санкт-Галлена» (2:2) российский игрок оформил дубль во втором тайме и помог команде добыть ничью. Ранее он отмечался желтой карточкой и результативной передачей.

Напомним, контракт Чалова в швейцарской Суперлиге будет действителен до конца текущего сезона. Его соглашение не подразумевает право выкупа. Игрок выступал за основу ЦСКА с 2016 года, предыдущие десять лет он провел в молодежной команде армейцев.