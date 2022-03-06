«Локомотив» может получить техническое поражение за нарушение регламента в матче 20-го тура чемпионата России по футболу против «Химок». Игра состоялась 6 марта, железнодорожники» одержали победу со счётом 3:2. Победный мяч на 80-й минуте провёл новичок команды Ян Кухта.

Однако оказалось, что чешский форвард в своей последней игре чемпионата Чехии («Баник» — «Славия») получил удаление и должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию до и после перехода в столичный клуб.

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью «Спорт-Экспрессу» подчеркнул, что клуб ещё не получал официальной информации и потому ещё не думал над возможной подачей протеста.

«Локомотив» после 19 матчей занимает пятое место в таблице РПЛ с 31 очком. Поражение отбросит его на восьмую строчку.

«Химки» в 20 играх набрали 14 очков и идут на последнем месте.