Нападающий «Базеля» Фёдор Чалов открыл счёт в матче 25-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано». Российский форвард поразил ворота соперника уже на девятой минуте встречи с передачи Лиэма Миллара.

Чалов перешёл в «Базель» из ЦСКА на правах аренды этой зимой. В первых четырёх играх россиянин отметился только одной голевой передачей, зато 3 марта в 24-м туре суперлиги Швейцарии против «Санкт-Галлена» сделал дубль и спас «Базель» от поражения — 2:2.

Таким образом, у 23-летнего Чалова стало три гола в двух последних встречах.

Россиянин начал сезон в составе ЦСКА и в 16 встречах РПЛ также забил три мяча.