Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ростов». В СМИ появилась информация, что специалист ведёт переговоры с клубом из Ростова-на-Дону и может снова совмещать посты.

«Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести?» — приводит «Чемпионат» слова Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. Летом он возглавил сборную России на условиях совмещения постов в донском клубе, но после двух поражений на старте сезона подал в отставку из «Ростова» и сосредоточился на национальной команде.

Сборная России под руководством Карпина должна была в марте проводить стыковые матчи за выход на ЧМ-2022. Но ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от международных стартов в связи с ситуацией в Украине. РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.