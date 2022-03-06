В Минске стартовала третья игра первого раунда Кубка Гагарина между местным «Динамо» и СКА. Игра проходит на «Минск Арене».

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг выпустил следующий состав: Юханссон (Самонов); Робинсон — Лехтонен, Бурдасов — Кемппайнен — Кузьменко; Токранов — Пыленков, Моисеев — Воробьёв — Гусев; Солянников — Фальковский; Волков — Хуснутдинов — Галимов; Камалов, Швец-Роговой — Комаров — Тимкин, Бардаков.

СКА после двух матчей в Санкт-Петербурге ведёт в серии 2-0. Первую встречу армейцы разгромно выиграли 8:3, во второй победили 3:1.

В случае выхода во второй раунд СКА сыграет со «Спартаком», поскольку петербуржцы выиграли Западную конференцию, а столичный клуб является худшим из вышедших в полуфинал «Запада». «Спартак» пробился в следующую стадию без борьбы из-за снятия «Йокерита».