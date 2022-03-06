Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал массовый отъезд иностранных футболистов и хоккеистов из России.

«РФС и РПЛ обладают достаточным ресурсом, как юридическим, так и финансовым, — цитирует «Спорт-Экспресс» Матыцина. — Мы находимся в состоянии постоянных консультаций, потому что для нас эти соревнования являются частью общей спортивной политики России. Конечно, мы вместе находим решение и оказываем содействие».

На вечер 5 марта клубы Континентальной хоккейной лиги покинули 14 иностранных игроков. Ряд футболистов также уехали из РПЛ. В КХЛ отметили, что все расторжения контрактов были произведены с соблюдением регламента.