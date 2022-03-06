Стали известны составы «Динамо» и «Спартака» на матч 20-го тура чемпионата России по футболу. Старейшее дерби России состоится на «ВТБ Арене», начало — в 19:00 по московскому времени.
«Динамо»: Шунин — Варела, Бальбуэна, Сазонов, Скопинцев — Шиманьски, Моро, Фомин — Грулёв, Смолов, Захарян.
Запасные — Лещук, Гладышев, Кутицкий, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Нжи, Осокин, Паршивлюк, Плиев, Сулаквелидзе, Тюкавин.
«Спартак»: Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия — Мозес, Умяров, Перейра, Айртон — Бакаев — Николсон — Промес.
Запасные — Максименко, Чернов, Денисов, Игнатов, Хлусевич, Классен, Литвинов, Пруцев, Рассказов, Соболев, Зобнин.
«Динамо» в случае победы временно поднимется на первое место в таблице, обойдя на 1 очко «Зенит».
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