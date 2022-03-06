Олимпийская чемпионка 2012 года в вольной борьбе Наталья Воробьёва рассказала, как следила за зимними Играми-2022 в Пекине. По словам спортсменки, она осталась впечатлена выступлением отечественных фигуристов.

«Смотрела несколько выступлений наших фигуристов. Они у нас, конечно, легендарные! Думаю, следующий спортивный фильм надо снять про них, — цитирует «Спорт день за днём» Воробьёву. — Наша девочка Камила (Валиева) стала брендом Олимпиады в Пекине. Она показала очень крутую работу, а то, что с ней произошло, затронуло абсолютно всех».

Также Воробьёва выразила мнение, что Валиева «украла сердца всех россиян» и должна остаться олимпийской чемпионкой.

Напомним, что Валиева взяла золото Игр в Пекине в командном турнире, но после этого стало известно о её положительной допинг-пробе от декабря 2021 года. Валиева была допущена до турнира одиночниц, где заняла четвёртое место. Однако её результаты могут быть аннулированы, поскольку допинговое дело фигуристки продолжает рассматриваться.