Российская фигуристка Мария Гордеева сделала четверной сальхов во время выступления на Мемориале Станислава Жука. В произвольной программе 12-летняя спортсменка смогла сделать каскад из четверного сальхова и двойного тулупа. Кроме того, она попыталась сделать четверной тулуп, но упала
Гордеева выиграла Мемориал Жука, набрав в сумме 274,75 балла. Второе место заняла Юлиана Черенева (250,53), тройку замкнула Виктория Морозова (248,00).
Соревнования прошли в Йошкар-Оле.
Гордеева занимается в школе ЦСКА у тренера Сергея Давыдова.
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