Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами, сообщает официальный интернет-портал правовой информации. В новом законе закреплены понятия «конфликт интересов в сфере физкультуры и спорта» и «инсайдерская информация».

Согласно закону, спортивные федерации и профессиональные лиги обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить её размещение на официальных сайтах в течение пяти дней после утверждения.

Организаторы должны будут включить в регламенты турниров требования о предотвращении конфликта интересов.