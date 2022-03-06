Россию постепенно выдавливают из практически всего мирового спорта. Санкции настигли и футболистов, несмотря на то, что ФИФА и УЕФА всегда старались сторониться политики. Так российские клубы были исключены из еврокубков (на момент дисквалификации, правда, в еврокубках оставался только «Спартак»), а сборная не сможет побороться за выход на чемпионат мира-2022.

И едва ли не последней «ниточкой», связывающей нас с европейским футболом, остаются российские легионеры. Предлагаем вам вспомнить 20 отечественных игроков, которые продолжают выступать за границей, и посмотрим, как идут у них дела.

Вратари

Андрей Лунёв (30 лет, «Байер»). В чемпионате-2021/22 – 0 матчей

Лунёв прошлым летом решил попробовать свои силы за границей, но в одну калитку проиграл конкуренцию Лукашу Градецки. В итоге все оказались в проигрыше: «Байер» получил недешёвого резервиста, «Зенит» утратил основного голкипера, а Лунёв – игровую практику. В «Байере» он провёл лишь один матч в Лиге Европы, а в Бундеслиге вообще не выходил на поле.

Юрий Лодыгин (31 год, «ПАС Янина»). В чемпионате-2021/22 – 21 матч, 20 пропущенных мячей

Ещё один экс-голкипер «Зенита» с греческим паспортом вернулся на вторую родину в 2020 году и с тех пор неплохо играет за клуб с футбольным названием «ПАС». Лучшие времена Лодыгина явно позади, но в Янине он выступает неплохо, выдав в текущем чемпионате несколько «сухарей».

Никита Хайкин (26 лет, «Буде-Глимт»). В чемпионате-2021 – 29 матчей, 23 пропущенных мяча

Малоизвестный до недавнего времени Никита Хайкин второй год подряд завоёвывал чемпионство с «Буде-Глимтом». В прошлом сезоне норвежский клуб пошумел ещё и в Лиге конференций, а Хайкин даже попал в сборную России. Зимой ходили слухи об интересе к нему со стороны «Зенита», но дальше разговоров дело не пошло.

В начале этого года «Буде-Глимт» вылетел от «Селтика» из еврокубков и сейчас готовится к походу за третьим подряд чемпионством. Нет сомнений, что Хайкин будет его важнейшим звеном.

Александр Васютин (27 лет, «Юргорден»). В чемпионате-2021 – 10 матчей, 5 пропущенных мячей

Васютин не смог выиграть конкуренцию в родном «Зените» и отправился в аренду в шведский «Юргорден». Там он с ходу завоевал место в стартовом составе, сделав три «сухаря» в первых шести матчах. Увы, в седьмой игре Васютин получил тяжёлую травму и смог вернуться на поле только осенью. Зимой ходили слухи, что «Зенит» его включит в сделку по покупке Хайкина. Но Васютин пока остался в «Юргордене». Вроде голкипер и сам не хочет уходить, да и в «Юргордене» довольны россиянином.

Антон Митрюшкин (26 лет, «Динамо» Дрезден). В сезоне-2021/22 – 5 матчей, 8 пропущенных мячей

Всего несколько лет назад Антон Митрюшкин считался одним из самых перспективных российских вратарей, стал основным голкипером и капитаном «Сьона», но тяжёлая травма полностью перечеркнула его карьеру. Вратарь мыкался по нижним немецким лигам, а с начала этого года встал в ворота дрезденского «Динамо» благодаря травме основного голкипера. Возвращение на более-менее приличный уровень вышло неудачным – в первой же игре Митрюшкин пропустил четыре мяча. В следующей игре, правда, исправился и сыграл на ноль. Сегодня, 6 марта, он играл в воротах в матче с «Вердером» и пропустил дважды (1:2).

Защитники

Фёдор Кудряшов (34 года, «Антальяспор»). В чемпионате-2021/22 – 20 матчей, 1 мяч

После ухода Станислава Черчесова казалось, что время Кудряшова в сборной России закончилось. Немолодой игрок, к тому же, оказался свободным агентом после истечения контракта с «Антальяспором». Однако в августе он заключил новое соглашение с клубом из Антальи, вскоре вернулся в основной состав, а затем и в сборную.

Сейчас «Антальяспор» барахтается в нижней части таблицы чемпионата Турции, Кудряшов регулярно выходит в основе команды. А вот сыграет ли он ещё когда-нибудь за сборную, большой вопрос…

Александр Жиров (31 год, «Зандхаузен»). В сезоне-2021/22 – 25 матчей, 1 гол

В своё время Черчесов удивил болельщиков, вызвав в сборную немолодого и малоизвестного защитника из второй немецкой бундеслиги. Экс-игрок «Анжи», «Томи» и «Енисея» с тех пор почти не появлялся в российских новостных сводках. Его «Зандхаузен» все эти сезоны думает больше о том, чтобы не скатиться в третью бундеслигу, нежели о выходе выше. Жиров играет в основном составе аутсайдера, а в последней игре с «Ганновером» (3:1) даже надевал капитанскую повязку.

Роман Нойштедтер (34 года, «Вестерло»). В чемпионате-2021/22 – 0 матчей

Не так давно болельщики следили за успехами Романа Нойштедтера в гладбахской «Боруссии» и «Шальке» и надеялись, что РФС удастся уговорить его взять российское гражданство.

Гражданство-то Нойштедтер получил, но в сборной толком не заиграл, а после перехода из «Фенербахче» в «Динамо» и вовсе зачах. Летом прошлого года защитник остался без клуба, и казалось, что он завершит карьеру. Но внезапно в феврале этого года Нойштедтер вернулся в большой футбол, подписав контракт с клубом второго дивизиона Бельгии «Вестерло». Команда сейчас уверенно лидирует в таблице и, скорей всего, вернётся в элиту. Нойштедтер пока что восстанавливает форму и не попадает в заявку.

Михаил Меркулов (28 лет, «Риека»). В чемпионате-2021/22 – 2 матча

Меркулов запомнился российским болельщикам по игре в «Урале». После неудачного сезона в «Рубине» он решил попробовать свои силы за границей. Увы, пробиться в основу хорватской «Риеки» он так и не смог и на данный момент провел лишь один полный матч за команду, причем в этой игре «Риека» пропустила трижды.

Полузащитники

Александр Головин (25 лет, «Монако»). В чемпионате-2021/22 – 15 матчей, 2 гола

Ну а наши главные российские звёзды играют в средней линии. Самый дорогой российский футболист Александр Головин уже четвёртый сезон выходит в основе «Монако» и периодически появляется в списке трансферных слухов. Интерес к нему приписывают «Ювентусу» и «Челси».

Главной проблемой для Головина остаётся травматичность – он регулярно пропускает матчи из-за различных повреждений. Не стал исключением и нынешний сезон. «Монако» же все эти годы мотыляет в таблице от зоны еврокубков до зоны вылета.

Алексей Миранчук (26 лет, «Аталанта»). В чемпонате-2021/22 – 15 матчей, 2 гола

Статистика Миранчука в «Аталанте» идентична результатам Головина, но впечатление от игры двух российских плеймейкеров совершенно разное. Если хавбеку «Монако» играть чаще мешают травмы, то Миранчук проигрывает конкуренцию партнёрам по команде, включая украинца Руслана Малиновского.

Однако в игре с «Сампдорией» россиянин вышел на замену после долгого перерыва и с ходу отметился голом и пасом. С недавнем матче с «Ромой» он уже отыграл все 90 минут.

Денис Черышев (31 год, «Валенсия»). В чемпионате-2021/22 – 10 матчей

Но если кто и может рассказать о травмах, так это Денис Черышев. Воспитанник «Реала» почти всю карьеру проводит в режиме «один всплеск – четыре лечения». Вот и в этом сезоне он бодро начал чемпионат, попал в первый созыв сборной Валерия Карпина, но затем снова получил повреждение. Последний раз Черышев выходил на поле в самом начале января, против родного «Реала». Скорей всего, этот сезон в «Валенсии» станет для него последним.

Евгений Башкиров (30 лет, «Заглембе»). В чемпионате-2021/22 – 6 матчей, 1 гол

Башкиров оставил после себя добрую память в Томске и Самаре, а в начале 2020 года уехал в польский «Заглембе». Полтора сезона он выходил на поле в качестве игрока основы, но, к сожалению, в сентябре прошлого года получил тяжёлую травму и с тех пор не выходил на поле.

Илья Жигулёв (26 лет, «Заглембе»). В чемпионате-2021/22 – 13 матчей

Воспитанник «Краснодара» так и не заиграл толком за основной состав и в начале этого сезона присоединился к Башкирову в «Заглембе». Играет в Польше Жигулёв нерегулярно, нередко выходя на замену.

Эдгар Севикян (20 лет, «Леванте»). В сезоне-2021/22 – 11 матчей, 1 гол (за дубль)

Молодой воспитанник «Леванте» продолжает набираться мастерства в дублирующем составе. В основе место ему пока не находится.

Ярослав Михайлов (18 лет, «Шальке»). В сезоне-2021/22 – 8 матчей

Воспитанник «Зенита» отправился этим летом в аренду в «Шальке» и поначалу подавал большие надежды. Выходя преимущественно на замену, Михайлов в первом же матче отдал голевой пас, а во втором (на Кубок) – забил гол. Но в ноябре он выбыл из обоймы клуба второй бундеслиги и появляется на поле не так часто, как хотелось бы.

Никита Иосифов (20 лет, «Вильярреал»). В чемпионате-2021/22 – 1 матч (19 матчей, 5 голов за дубль)

Иосифов подавал надежды в составе «Локомотива», в конце прошлого сезона начал периодически появляться на замену в основном составе, но летом неожиданно уехал покорять Испанию. В «Вильярреале» о нём отзываются достаточно тепло, в дублирующем составе Иосифов является одним из лидеров команды и уже постепенно подтягивается к основе.

За первый состав «Вильярреала» вингер провёл полчаса в Кубке Испании, а в конце января вышел в добавленное время встречи ла лиги.

Нападающие

Фёдор Чалов (23 года, «Базель»). В чемпионате-2021/22 – 6 матчей, 3 мяча

Всего четыре дня назад эта заметка о Чалове выглядела бы совершенно иначе. Став в сезоне-2018/19 лучшим бомбардиром РПЛ, Чалов начал катиться по наклонной вниз и забивал всё реже. Этой зимой он решил перезапустить свою карьеру в Швейцарии, причём в самом титулованном клубе лиги. Поначалу дела в Базеле у россиянина складывались скромно, но три дня назад Чалова прорвало. В матче с «Санкт-Галленом» он оформил дубль и спас команду от поражения (2:2), а сегодня забил снова и принёс «Базелю» победу над «Лугано» (2:0).

Александр Кокорин («Фиорентина»). В чемпионате-2021/22 – 5 матчей

Кокорин в январе 2021 года пошёл ва-банк и проиграл. Теперь он для «Фиорентины» висит мёртвым грузом: до конца контракта ещё долго, зарплата высокая, продать некуда, сдать в аренду не получается. Вот и приходится Кокорину болтаться со всеми на тренировках и наблюдать за матчами серии A со скамейки запасных или вообще с экрана телевизора.

Магомед-Шапи Сулейманов (22 года, «Гиресунспор»). В чемпионате-2021/22 – 24 матча, 3 гола

Когда-то Шапи считался главным «джокером» «Краснодара»: воспитанник кубанцев регулярно забивал после выходов на замену. Но при этом форвард неоднократно возмущался количеством игрового времени. В итоге возмущения довели его до аренды в Турцию.

В «Гиресунспоре» статистика Сулейманова не впечатляет: 3 гола и 1 пас в 24 матчах – явно не показатель для нападающего. Тем не менее, в клубе на него явно рассчитывают, регулярно выпуская в основном составе.