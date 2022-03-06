Сегодня, 6 марта, состоялись четыре матча в первом раунде Кубка Гагарина. Помимо эмоциональной победы СКА над минским «Динамо» (3:2), игры прошли в Новосибирске, Балашихе и Череповце.

«Сибирь» в овертайме вырвала победу у «Салавата Юлаева» — 2:1. Счёт открыл игрок новосибирцев Егор Аланов на 24-й минуте. Уфимская команда ответила броском Виктора Тихонова на 44-й. В овертайме победную шайбу забросил Валентин Пьянов на 103-й минуте. «Сибирь» повела в серии 2-1.

В Балашихе действующий обладатель Кубка Гагарина «Аванагард» вырвал победу у «Ак Барса» — 2:0. Голы у омичей забили Арсений Грицюк (55-я) и Павел Дедунов (60-я, в пустые ворота). «Авангард» ведёт в серии 3-0: для выхода в следующий раунд ему осталось одержать одну победу.

Наконец в Череповце московское «Динамо» реабилитировалось за два домашних поражения и сократило отставание в серии, победив 3:1. Форвард бело-голубых Станислав Галиев открыл счёт на 33-й минуте. Кирилл Пилипенко ответил броском в большинстве на 43-й. Эрик О’Делл на 44-й и Владислав Ефремов на 50-й принесли «Динамо» победу. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Северстали».

Четвёртые игры сегодняшних серий пройдут 8 марта на площадках сегодняшних хозяев.