Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал эмоциональный пост на своей странице в Инстаграме. Прославленный фигурист заявил, что гордится своей национальностью.

«Я горжусь тем, что я русский! Я родился в великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде — Сталинграде. Выступал за Санкт-Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. Четыре олимпийские медали в четырёх Олимпийских играх принёс я нашей родине России! Русские, идите с поднятой головой во всём мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы русские!»

Плющенко за свою карьеру завоевал золотую медаль Олимпиады-2006 в одиночном катании и золото Сочи-2014 в команде. Также на его счету два серебра Игр — в 2002 и 2010 году. Кроме того, фигурист трижды выигрывал чемпионаты мира, семь раз побеждал на чемпионатах Европы, четыре раза — в финалах «Гран-при» и семь раз — на чемпионате России.