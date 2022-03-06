Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказала своё мнение по поводу выступлений россиян без флага и гимна на Олимпийских играх. Напомним, что в 2018, 2021 и 2022 году российские спортсмены ездили на Олимпиады под нейтральным флагом.

«Когда наших в 2018 году не пускали на Олимпиаду в Корею, многие предлагали не ехать без флага и без гимна, — цитирует «Спорт день за днём» Резцову. — Особенно депутаты выступали. Да кто вы такие? Вы когда-нибудь сами касались спорта? Сидите и деньги людские гребете. Я образно говорю. Еще и ребят не пускать. Может быть первые и последние Олимпийские игры у них».

Резцова также напомнила, что в 1992 году ездила на Олимпиаду в Альбервиль под олимпийским флагом в составе Объединённой команды, составленной из спортсменов распавшегося на тот момент СССР.