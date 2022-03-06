Российская теннисистка Вера Звонарёва стала победительницей турнира во французском Лионе в парном разряде. 37-летняя спортсменка выступала в паре с немкой Лаурой Зигемунд.

В финале Звонарёва и Зигемунд обыграли британок Оливию Николлс и Алисию Барнетт — 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 13 минут. Победительницы сделали одну подачу навылет, британские теннисистки не смогли выполнить ни одного эйса. На счету Барнетт и Николлс шесть двойных ошибок против одной у соперниц.

В первом сете Звонарёва и Зигемунд сделали три брейка против двух и Барнетт и Николлс, а во втором победительницы не отдали ни одной своей подачи и взяли три чужих.