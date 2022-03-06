Завершился матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком». Красно-белые выиграли старейшее российское дерби со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме: на 26-й минуте отличился Шамар Николсон, на 37-й — Квинси Промес.

«Динамо» в самом конце первого тайм лишилось из-за удаления Гильермо Варелу и всю вторую половину встречи играло в меньшинстве.

Команды играли в следующих составах:

«Динамо»: Шунин — Варела, Бальбуэна, Сазонов, Скопинцев — Шиманьски, Моро (Макаров, 81), Фомин (Паршивлюк, 46) — Грулёв (Нжи, 64), Смолов (Тюкавин, 58), Захарян.

«Спартак»: Селихов — Кофрие (Литвинов, 46), Жиго, Джикия — Мозес, Умяров, Перейра (Зобнин, 79), Айртон — Бакаев (Ларссон, 67), Николсон, Промес.

«Динамо» упустило шанс временно обойти «Зенит» и после 20 матчей имеет в активе 39 очков и занимает второе место. «Спартак» набрал 26 очков и остался девятым.