«Манчестер Сити» одержал разгромную победу в дерби над «Манчестер Юнайтед» — 4:1.

Подопечные Хосепа Гвардьолы открыли счёт на пятой минуте — отличился Кевин Де Брёйне. Джейдон Санчо забил ответный мяч на 22-й, но через шесть минут «Ман Сити» снова вышел вперёд: Де Брёйне сделал дубль.

Во втором тайме дважды забил ещё один хавбек «горожан» Рияд Махрез. Сперва он отличился на 68-й минуте, а на 90+3 установил окончательный счёт встречи.

«Манчестер Сити» упрочил лидерство в турнирной таблице: на его счету 69 очков в 28 матчах. «Ливерпуль» отстаёт на шесть очков и имеет игру в запасе.

«Манчестер Юнайтед» идёт в таблице на пятом месте с 47 очками в 28 встречах. На 1 очко больше у «Арсенала», но лондонцы провели на три матча меньше.