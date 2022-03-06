Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу отстранения российских спортсменов от международных стартов. Напомним, что большинство международных организаций отстранили россиян от всех турниров. В их число вошёл и Международный союз конькобежцев, из-за чего россияне пропустят чемпионат мира по фигурному катанию. В число вероятных участниц турнира должны были попасть воспитанницы Этери Тутберидзе, работающие в «Самбо-70».

«Уверен, что пройдет это непростое время и мы приступим к другой форме жизнедеятельности. Сейчас пока рано о чем-то говорить – все только на осознании происходящего, — цитирует Sport24 Лайшева. — Однозначно, мы со своей любимой страной. Будем дальше воспитывать патриотов. Они сейчас необходимы государству».