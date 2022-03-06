Президент России Владимир Путин и бизнесмен Аркадий Ротенберг отстранены от всех постов в Международной федерации дзюдо, сообщает официальный сайт организации.

Путин занимал должность почётного президента и посла Международной федерации дзюдо, но на днях был временно отстранён от должностей. Новое решение полноценно отстраняет Путина.

Аркадий Ротенберг занимает должность первого вице-президента Федерации дзюдо России.

Ранее большинство международных спортивных организаций отстранило россиян от участия в турнирах, однако Международная федерация дзюдо приняла решение допустить российских спортсменов до стартов в нейтральном статусе.