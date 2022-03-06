«Ференцварош» обыграл «Кишварду» в матче 23-го тура чемпионата Венгрии по футболу — 2:1. Подопечные Станислава Черчесова ушли на перерыв, уступая в счёте 0:1. На 31-й минуте Клаудиу Бумба реализовал пенальти.

На 58-й минуте Фрэнк Боли сравнял счёт, а на первой добавленной ко второму тайму Токмац Нгуен забил победный мяч.

«Ференцварош» упрочил лидерство в турнирной таблице. На его счету стало 46 очков. «Кишварда» и «Академия Пушкаша» отстают на 5 баллов.

Черчесов принял «Ференцварош» в начале 2022 года. В трёх первых играх его команда потерпела два поражения, однако затем начала беспроигрышную серию, которая длится уже шесть игр. За этот период «Ференцварош» сыграл с «Вашашем» (2:0 в Кубке Бельгии), «Залаэгерсегом» (3:1), «МТК» (0:0), «Дьирмотом» (1:1), «Гонведом» (1:0) в Кубке Бельгии и сегодня с «Кишвардой» (2:1).