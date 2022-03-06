Международная федерация гимнастики (FIG) начнет дисциплинарное расследование в отношении российского гимнаста Ивана Куляка, сообщает официальный сайт организации. Причиной стала буква Z, которую он нанёс на форму на церемонии награждения на этапе Кубка мира в катарской Дохе.

Куляк занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях. Победу одержал украинец Илья Ковтун, второе место занял Милад Карими, представляющий Казахстан.

Ранее в Министерстве обороны РФ объяснили, что буква Z изображается на военной технике, проводящей спецоперацию в Украине, и означает «За победу».