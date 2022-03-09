Российский гроссмейстер Евгений Романов объявил, что будет выступать за Норвегию. В интервью изданию VG.no он подчеркнул, что уже давно работает над сменой гражданства. По словам шахматиста, его мало что связывает с российскими шахматами. В Норвегии он живёт уже несколько лет, а с норвежскими шахматами связан с 2013 года.

Отвечая на вопрос, связана ли смена гражданства с ситуацией в Украине, Романов сказал, что не хочет обсуждать эту тему и старается максмально дистанцировать свой переход с событиями последних недель. При этом он добавил, что из-за санкций у него возникли проблемы со счетами.

«Мои банковские счета в России заморожены, карты не работают. Ситуация сложная, но терпимая», — пояснил гроссмейстер.

При этом Романов допустил, что в будущем подаст заявление на двойное гражданство, однако сейчас планирует выступать за Норвегию.