Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева рассказала, как её тренер Вера Штельбаумс отреагировала на её первое золото Олимпийских игр в 2008 году. Гимнастка сказала, что наставница критически оценила победу, чтобы Канаева не зазналась.

«Говорит, случайно выиграла, так сложилось, молодая, — цитирует «Матч ТВ» Канаеву. — Она меня пыталась разозлить. Говорила: «Заработала квартиру, машину». Я психанула».

По словам гимнастки, тренер хотела, чтобы у нее «не было короны» и она оставалась скромной.

Канаева выигрывала золото Олимпийских игр в 2008 и 2012 году и остаётся единственной гимнасткой, взявшей две золотые медали Олимпиад в индивидуальном многоборье.