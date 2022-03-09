Уже известно, что из-за санкций в отношении российского спорта наши фигуристы в полном составе пропустят чемпионат мира по фигурному катанию в 2022 году. Эта ситуация неприятна сама по себе: во всех видах наши фигуристы могли претендовать на медали, а где-то и вовсе должны были брать золото. Речь идёт в первую очередь об одиночницах, во вторую – о спортивных парах. Как известно, главные конкуренты россиян китайцы этот чемпионат мира пропускают.

Однако данное отстранение имеет ещё более разрушительные последствия для нашего фигурного катания на следующие годы и, вполне вероятно, на Олимпиаду в Италии.

Как вы наверняка помните, на Играх в Пекине Россия получила максимальную квоту во всех четырёх дисциплинах в фигурном катании. Удивительный и во многом уникальный случай. Точно такое же максимальное представительство россияне получали и на чемпионат мира. Теперь этого представительства нет не только в этом сезоне.

Будем надеяться, что на следующий чемпионат мира санкции снимут, и Россия будет на нём представлена. Но вот только квоты у нашей команды в этот раз будут минимальными. То есть по одной вакансии на каждый вид спорта. Без исключений.

По нынешним правилам число квот на чемпионате мира определяется исходя из результатов прошлых турниров по следующей схеме:

Если на ЧМ выступает один участник (или одна пара) от страны, то для двух квот на будущий сезон ему нужно занять место с третьего по десятое, для трёх – первое или второе.

Если на ЧМ выступает два участника, то для двух квот необходимо, чтобы сумма мест была не больше 28. Для трёх – не больше 13. Аналогичное правило действует и для трёх участников, но в таком случае в расчёт идут только два лучших результата.

Если же на чемпионате мира нет ни одного участника (как в случае с Россией в этом году), то на следующий турнир поедет не больше одного фигуриста.

А теперь давайте представим, что будет на чемпионате России в следующем сезоне. Именно он является главным определяющим фактором для формирования состава на чемпионаты мира и Европы.

На лёд в женском одиночном катании выходят олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Камила Валиева, прыгнувшая пять пятерных Александра Трусова, восстановившиеся после травм Дарья Усачёва и Алёна Косторная, неувядающая Елизавета Туктамышева, перспективнейшая Майя Хромых с и вышедшая из юниорок Аделия Петросян. И все они будут бороться за одну (!!!) путёвку на чемпионат мира.

Нет сомнений, что в женском катании наши девушки выполнят максимальную квоту уже к 2024 году. Также есть уверенность и в парном катании: взять серебро на ЧМ-2023 нашим вполне под силу. А вот в других дисциплинах всё далеко не так радужно. В частности, у мужчин вполне реальны варианты, что наша сборная опять останется с одной путёвкой на Игры-2026: посмотрите, как выступили одиночники на Олимпиаде. Непонятная ситуация и с танцами на льду. Виктория Синицина и Никита Кацалапов с большой вероятностью завершат карьеру, и из топов у нас останутся только Степанова с Букиным.

В итоге пропуск только одного крупного турнира отбрасывает наше фигурное катание на несколько шагов назад. Остаётся только надеяться, что бан не продлится долго, и уже в следующем сезоне россияне начнут тяжёлую и болезненную процедуру возвращения на мировой Олимп.