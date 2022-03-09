Всемирная федерация каратэ (WKF) приняла решение временно отстранить спортсменов из России и Белоруссии от всех турниров под своей эгидой. Об этом организация заявила на официальном сайте. Отмечается, что решение принято для обеспечения безопасности участников. При этом в WKF отметили, что будут внимательно следить за развитием ситуации в Украине, на основании которой и выносят санкции по отстранению.

Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал всем международным федерациям запретить участие России и Белоруссии в соревнованиях, а также отменить или перенести турниры на территории этих стран.

Подавляющее большинство федераций последовали совету МОК и отстранили россиян. В их числе — международные федерации футбола, хоккея, коньковых видов спорта, лыж, биатлона и другие.