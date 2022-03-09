Стали известны составы «Реала» и «ПСЖ» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Многолетний капитан «Барселоны» Лионель Месси появится в «старте» парижан. Компанию в атаке ему составят ещё один экс-каталонец Неймар и Килиан Мбаппе, которого пресса уже не первый год сватает в «Реал».

Кроме того, в полузащите «ПСЖ» выйдет экс-хавбек «Зенита» Леандро Паредес.

Полностью «старты» команд выглядят следующим образом:

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо — Модрич, Кроос, Вальверде — Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.

«ПСЖ»: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Данилу, Верратти, Паредес — Неймар, Месси, Мбаппе.

Игра стартует в 23:00 по московскому времени. В первом матче «ПСЖ» победил 1:0. Для выхода в следующую стадию ему достаточно не проиграть. «Реалу» нужна победа в два мяча. Победа в один гол переведёт встречу в дополнительное время, а затем при необходимости — в серию пенальти. Напомним, что с этого сезона в Лиге чемпионов отменено правило выездного гола.