Состоялись первые два матча 1/8 финала Лиги Европы по футболу. В Севилье местный «Бетис» уступил «Айнтрахту» со счётом 1:2. Все голы были забиты в первом тайме.

Уже на 14-й минуте хавбек франкфуртской команды Филип Костич открыл счёт. Набиль Фекир забил ответный мяч на 30-й, но через две минуты Дайчи Камада снова вывел «Айнтрахт» вперёд.

На 52-й минуте немцы могли забить третий мяч, но Рафаэль Борре не реализовал пенальти.

Напомним, что на стадии 1/16 финала «Бетис» выбил из розыгрыша Лиги Европы «Зенит» — 3:2, 0:0.

В другой встрече «Лион» также на выезде победил «Порту» — 1:0. Единственный мяч провёл Лукас Пакета на 59-й минуте.

Ответные игры состоятся 17 марта во Франкфурте и Лионе соответственно.

Остальные первые матчи 1/8 финала пройдут в четверг, 10 марта.

На данный момент в четвертьфинал без борьбы прошёл немецкий «Лейпциг». Клубу предстояло провести матчи со «Спартаком», но УЕФА отстранил все российские клубы от участия в международных стартах.