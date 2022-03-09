Команда «Формулы-1» «Хаас» на официальном сайте объявила о подписании контракта с датским гонщиком Кевином Магнуссеном. Он заменит в сезоне-2022 россиянина Никиту Мазепина. Напомним, что «Хаас» принял решение расторгнуть контракт с Мазепиным и компанией «Уралкалий», которой руководит его отец.

Напарником Магнуссена будет Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Шумахер-младший и Мазепин дебютировали в «Формуле-1» в 2021 году. За первый сезон они не набрали очков.

Кевину Магнуссену 29 лет. В «Формуле-1» он выступал с 2014 по 2020 год. В его карьере были «Макларен» и «Хонда», а с 2016 по 2020 год он представлял как раз «Хаас». Лучшим результатом в его карьере стал сезон-2018, когда Магнуссен набрал 56 очков и занял девятое место в общем зачёте.