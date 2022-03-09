Болельщики «Аталанты» вывесили на заборе клубной базы баннер с изображением двух игроков своей команды — украинца Руслана Малиновского и россиянина Алексея Миранчука. Футболисты на баннере изображены на фоне своих национальных флагов пожимающими руки.

«Накануне матча с «Байером», настоящее послание мира и дружбы. Вы примеры для всех. Мы с вами, Миранчук и Малиновский», — говорится в подписи к фото в инстаграме Mondoatalanta.

Малиновский выступает за «Аталанту» с 2019 года, Миранчук перешёл в клуб из Бергамо в 2020 году из «Локомотива». В текущем сезоне на счету россиянина 18 матчей, 2 гола и 5 передач во всех турнирах. Малиновский принял участие в 30 встречах, забил 9 мячей и отдал 2 голевых паса. Примечательно, что игроки являются конкурентами по амплуа: оба играют на позиции атакующего хавбека.